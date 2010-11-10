Львовянам пригрозили отключить холодную воду

Из-за задолженности ЛГКП «Львовводоканал» перед ОАО «Львовобленерго» жители города могут остаться без холодной воды. На данный момент сумма долга составляет 114 млн грн, сообщили «Главреду» в пресс-службе Львовского горсовета. «Мы получили очередное предупреждение от энергетиков об угрозе обесточивания насосных станций. Предприятие задолжало за употребленную электроэнергию в октябре 1,135 млн грн. Такая ситуация случается, к сожалению, не первый раз. Вызвана она низким уровнем расчетов наших потребителей. Должны все: и львовне, и бюджетные учреждения, и сопутствующие потребители», - отметили в горсовете. Напомним, ЛГКП «Львовводоканал» обязался до 12 ноября 2010 года полностью погасить долг за потребленную электроэнергию в октябре на сумму 1,135 млн грн, а оплату за потребленную электроэнергию в ноябре осуществить двумя частями: 900 тыс. грн до 12 ноября 2010 года, полный расчет - до 26 ноября 2010 года.