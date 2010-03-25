Итоги визита руководства украинского ТЭК в Москву

26 березня в приміщенні медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Підсумки візиту керівництва Міністерства палива та енергетики і НАК «Нафтогаз України» до Москви. Перспективи подальшої співпраці України та Росії у газовій сфері».



У прес-конференції взяв участь колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.





Богдан Соколовський, колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки:



Ніхто не очікував, що переговори по газу будуть легкими, - це факт. Для всіх очевидно й те, що ці переговори нагально потрібні, і що необхідно вносити зміни в положення контрактів.



Нова команда, яка сьогодні в уряді, фактично у всіх гілках влади, абсолютно обґрунтовано декларувала своє бачення і готовність змінювати ціну на газ і цілу низку інших положень протягом минулого року та під час передвиборчої кампанії.



Більшість експертів виходить з того, що Партія регіонів мала підстави для таких впевнених тверджень, наприклад, підставами могли бути попередні домовленості із російською стороною. І ми бачимо, що нова команда почала дуже активно виконувати свої обіцянки. Відбулися переговори, в тому числі по газу, на рівні президентів, прем’єрів, міністрів енергетики та закордонних справ. Я оцінюю виключно позитивно, що залучили дипломатію. Тому що участь дипломатів у таких переговорах не дасть можливості допустити цілу низку помилок, як, наприклад, ті, що були зроблені старою командою при підготовці контрактів.



Все це позитивно. Однак, результату станом на сьогоднішній ранок, на жаль, не досягнуто. Мені байдуже, я думаю, що 46 мільйонам українців також, яка команда виправить помилки, допущені 19 січня 2009 року.



На мою думку, навіть із тих суперечливих заяв, які надійшли перед переговорами і в процесі переговорів, не зовсім чіткою є аргументація української сторони. Що насторожує. Говорили про ціну, бо це дійсно ключовий момент, але чомусь говорили про консорціум, що суперечить чинному законодавству України. І ніхто не розуміє, для чого цей консорціум потрібен – поділити і без того скромні прибутки від транзиту? Я не знаю, чи це на користь наші державі. Очевидно, що ні.



Далі почали говорити, що ціна може бути встановлена за умови вирішення питань в інших секторах. Це абсолютно некоректний підхід, тому що якщо констатовано, що ціна є несправедлива, а це говорилося на всіх рівнях і довгий час. Наприклад, прем’єр-міністр України Азаров казав, що ціна на газ для України є несправедливою. То для чого ув’язувати виправку цієї помилки про несправедливість ціни з якимись іншими питаннями. Тобто підміняти одну помилку іншою. Це не підхід. Так в міжнародній практиці не відбувається.



Тому мені здається, що розчарування є не тільки в української спільноти, але й у сьогоднішньої владної команди, не зважаючи на те, що вони дійсно докладають зусиль, аби виправити ситуацію на краще. Думаю, що далі наростатиме активність у плані виправлення контрактів.



Вчора прем’єр-міністр Російської Федерації публічно позитивно оцінював і контракти, бо дійсно вони вигідні для Росії, і дії колишнього українського уряду. Поки що не демонструється згода чи розуміння, що поки що є помилки, які треба виправляти.



Якщо дійсно відбулося так, що Партія регіонів була стовідсотково впевнена, що пріоритетним питанням для неї після приходу до влади є встановлення справедливої ціни на газ, і якщо ці їхні переконання базувалися на домовленостях із російською стороною, то тоді постає питання – хто кому сказав неправду. Чи Партія регіонів на виборах просто популістично говорила українському виборцю, що ми все виправимо і ціну зменшимо? Чи, можливо, їм обіцяли, але не виконали свої обіцянки російські партнери? Від цього дуже багато залежить. Хто кому сказав неправду? Бо результатом неправди сьогодні є незмінність. От приходить квітень, і доведеться знов платити за газ по старих цінах.



Не залежно від того, хто є керівником українського уряду, росіяни прагматично й послідовно відстоюють свій бізнес і політичний інтерес у газовому питанні, де у Росії багатомільярдний інтерес. Не принципово, хто керує Україною. Це не впливатиме на їхню позицію і підходи.



Але я бачу перспективи зниження ціни. Тому що бачу можливість аргументувати російській стороні необхідність зниження ціни і зміни інших конкретних параметрів контрактних угод.



Наприклад, така ситуація. Сьогодні НАК «Нафтогаз України» майже банкрут. Це відомо. За такої фінансової ситуації НАК «Нафтогаз України» вже до кінця цього року не зможе нормально підготуватися до осінньо-зимового періоду. Про це нова влада також каже. По-перше, не буде закуплена достатня кількість газу для підземних сховищ, аби спокійно підтримувати режим транзиту і внутрішнього постачання. А це має бути близько 22-24 мільярдів кубів газу. Просто не буде грошей на це. По-друге, не вистачить грошей для того, аби забезпечити нормальні сервісно-ремонтні роботи в літній період. Чим це загрожує російській стороні і Європі? Збоями у транзиті. А це означає величезні збитки, які не компенсуються ніякими штрафними санкціями. Це величезні збитки для Росії. Це аргумент, чи не так?



Росіянам все це розписують і показують. Добре, нема питань. Але росіяни будуть далі триматися високої ціни. У такому випадку в січні-лютому вони втратять вже не півмільярда, а 9-8 мільярдів. Я абсолютно точно знаю з особистих розмов із окремими керівниками «Газпрому», що вони це розуміють. І говорять, що в якийсь спосіб треба вирішувати фінансові можливості НАК «Нафтогаз України», допоки немає обхідних маршрутів. Якби були обхідні маршрути, то це б уже не було предметом для аналізу. Тому що, наприклад, не може Україна транспортувати, переключили газ довкола і поїхали. Навіть, якщо дорожче, але поїхали. Поки що, на 5-7 років, це дуже серйозний аргумент.



Інше питання – до чого часто вдається Росія? Вона дуже часто висловлює невпевненість, що Україна прозоро і нормально транспортує газ, умовно кажучи, нас дуже часто звинувачували в крадіжках газу. Але жодного разу цього не довели, що Україна несанкціоновано відбирає газ. У минулі роки був розроблений, але не завершений проект міжнародного інструментарію контролю потоків енергоресурсів. Цей проект забезпечував контроль і моніторинг переміщення кожної тони нафти чи кубометру газу. Робоча назва того проекту була «Каспійсько-Чорноморсько-Балтійський енерготранзитний простір». Проект був підтриманий сімома країнами: чотири країни Євросоюзу, Балтійські країни та Польща, а також Азербайджан, Грузія та Україна. Ми неодноразово запрошували Росію і інші країни. На сьогодні варто було б цей проект розвивати далі, бо він підтриманий вже і європейськими інституціями, в тому числі енерго-політичними.



Але тоді вибивається дуже важливий щабель із російської аргументації. Тому що запровадження за їхньою участю такого моніторингу позбавить можливості казати про несанкціонований відбір. Це є гарантія того, що забезпечується транзит. І цей проект, наскільки мені відомо, навіть не обговорювався під час цього візиту із Москвою. Мені здається, що ті інструменти, які є сьогодні в української сторони, не були, на жаль, використані.



Через те, що долучилися до вирішення цього питання українські дипломати, я думаю, що взаєморозуміння буде досягнуте. Тому що колишня влада повністю ігнорувала дипломатію та багато інших чинників. Помилки є помилками.



Пан Азаров сказав, що Україна має намір знайти «компенсатори» для вирішення питань щодо зниження цін. Які ці компенсатори можуть бути – ГТС чи більші обсяги закупки газу, чи щось інше? Про які «компенсатори» йдеться, коли допущена помилка. «Компенсатори» у вигляді інших помилок? Якщо йдеться про ціну, то рівнозначно мова йде про несправедливі і непотрібні мінімальні об’єми відбору газу. 52 мільярди кубів газу Україні не потрібні. І те, і те треба міняти. Як таке може бути? Це, наприклад, якщо в мене хвора права рука, то лікар каже: «Я вилікую праву тільки тоді, коли і ліву відріжу». Такого не буває.



Абсолютно чітко потрібно уявляти собі, що після виправлення помилок, співробітництво у нафтогазовій сфері мусить бути збалансоване з іншими сферами.



Російська сторона ніколи і ні для кого не була простим переговірником. У будь-яких питаннях. Тим вона і цікава. Це мала бути амбіція з українського боку – досягнути взаєморозуміння у переговорах з таким складним партнером. Це вже вищий пілотаж. Я вважаю, що це можна зробити. Бо в Україні є людський потенціал в Україні, в тому числі й у новій владі.



- Віктор Ющенко у своєму інтерв’ю сказав, що в Україні немає такого політика, який зможе вивести українську газотранспортну систему із національного управління чи власності. Ви також так вважаєте?



Богдан Соколовський: Я переконаний в тому, що зміни до законодавства, а власне до закону «Про трубопровідний транспорт», який забороняє сьогодні «передавати в концесію, передавати в управління, відчужувати, акціонувати», все чітко прописано… Я не вірю в те, що в Парламенті можуть бути внесені зміни в сторону передачі власності і тим більше управління і т.д. Тому що опозиція займе позицію категоричного «ні», це зрозуміло. Навряд чи це зроблять сьогодні комуністи, бо це взагалі суперечило їхнім підходам, логіці і т.д. Та й серед «Регіонів», я знаю, є багато освічених й інтелігентних людей; від кількох я чув, що це дуже складне питання, і вони не вірять, що це прийде в Парламент.



Хоча моє перше сприйняття тієї заяви, яку зробив пан Андрій Клюєв, якого я дуже поважаю як спеціаліста, як менеджера і т.д., але коли він вжив термін «концесія», що прямо суперечить законодавству і сказав, що вже внесений законопроект. Я це сприймаю лише як політичний пас опозиції. Тому що в опозицію сьогодні є криза жанру. Я моделюю ситуацію: якщо з’являється такий законопроект, то для опозиції це є унікальний шанс попіаритися – лягти коло трибуни, коло мікрофонів, всіх поламати, але показати, що вони борються за народну власність. Якщо таким чином пан Клюєв дає пас опозиції, усій загалом чи одній із, то цікава політична забава тоді виходить.



Зниження ціни – це є виправленням помилки. А виправлення помилки за умови, якої б то не було, це не є виправленням помилки. І кожен депутат розуміє, якщо він виправляє помилку, віддаючи нібито зниження ціни, віддаючи власність чи управління власністю, то він переносить цю помилку на наступні свої дії.



Я прогнозував, що у квітні можна ще буде заплатити за газ. На сьогодні грошей у НАК «Нафтогаз України» немає. Прем’єр-міністр Азаров заявив, що з бюджету вони грошей не отримають, а треба 700 мільйонів. Навіть, якщо збере за моїми оцінками 158 мільйонів, буде добре. Реформувати за кілька днів газове енергопостачання – це нереально. Тож доведеться знов брати позики. Або доведеться реструктурувати плату з російської сторони. Це та сама позика. А інших джерел немає.



Ми стоїмо в тупику. Бо зараз вже потрібно робити закачування газу вже на наступний осінньо-зимовий період у великих обсягах. Відповідно потрібні великі оплати. Із тією платіжною дисципліною і ціновою політикою, яка є на внутрішньому українському ринку немає виходу з ситуації, окрім, залучення коштів.



Раніше було нібито легше, коли опосередковано використовувалися гроші МВФ. Ми дуже переконливо звітували, що вчасно розраховуємося за газ, але ми часто забували або замовчували, що це позичкові кошти.



Якби після 19 січня минулого року розпочалися активні реформи, що й обіцялося, то ми з 2009 року вийшли б, уявіть з яким, балансом. Мене важко запідозрити у політичній прихильності до Партії регіонів, бо ми різні ідеологічно: я правий і вони також праві, але з другого боку. Але я Партії регіонів зараз не заздрю у тому, як вони зараз у газовому, нафтовому і ядерному секторі вирішуватимуть проблеми і забезпечуватимуть більш-менш нормальне функціонування галузі – дуже важко.



- Чи повернеться на ринок «РосУкрЕнерго» і «Укргаз-Енерго»?



Богдан Соколовський: «РосУкрЕнерго» вже так демонізований, що навряд чи з ним хтось захоче напряму мати справу. «РосУкрЕнерго» за моїми оцінками, а я мав доступ практично до всіх документів, з’явилося внаслідок дуже серйозних прорахунків і помилок уряду Тимошенко 2005 року. Вона зробила вакуум, бо не підписала потрібних документів до 1 липня 2005 року на 2006 і пішла потім з уряду. Ну, пішла або пішли – заслужила того. І ми залишилися без нічого. От тоді прийшло «РосУкрЕнерго» і запропонувало газ за ціною вдвічі меншою, ніж ціна, яка була в Європі, або яку пропонувала напряму російська сторона. Тобто з цієї точки зору «РосУкрЕнерго» виграло з дуже серйозним аргументом: якщо дивитися на територію України «РосУкрЕнерго» не звинуватив, не засудив жоден суд, жодного подання не було у правоохоронні органи. Якщо говориться про їхні якісь правопорушення, то за межами України, тобто це не наша компетенція. Я не вірю, що прийде «РосУкрЕнерго».



Разом із тим, якщо постане питання про прихід якоїсь третьої компанії, умовно кажучи, посередника. Не люблю я цього слова. То виникає питання: яку додану вартість принесе посередник? Якщо посередник приносить звідкись газ дешевший, наприклад, вдвічі чи на 30%, ніж той, що є за прямою схемою. Тоді це цікаво. Якщо це чиста схема. Наприклад, з’являється компанія-посередник між «Газпромом» і «Нафтогазом», тобто між державними компаніями утворюється дочірнє підприємство, тобто 50/50, і забезпечує на взаємовигідних умовах поставки газу. У такому випадку можна розглядати. Я не думаю, що приватні особи прийдуть зараз на газовий ринок, бо занадто все політизоване, і на дуже високому державному рівні вже це питання розглядається.



Думаю, що нафтовидобувна компанія «Венко Прикерченська Лтд.» - це вже наша історія. Ніхто не заперечує того, що потрібно працювати у секторі георозвідки на шельфі. Але цей сектор уже став вже настільки розрекламований серед суспільства. Тому зараз подібне коло, як було зроблено з «Венко Прикерченською Лтд.», не можливе. Вони поступали далеко не найкращим чином, так що були причинно-наслідкові зміни. Сьогодні в георозвідку України на шельфі потрібно залучати потужні компанії, які здатні дати відповідь чи ми говоримо про щось, що ми дійсно маємо в запасі, чи це все пусті розмови. І друге, над чим сьогодні треба працювати, це над підтвердженням і розробці сланцевих родовищ в Україні. Вони є, це ще за радянських часів було підтверджено документами, які дуже легко підняти. Але за останні 18 років зі сланцями ніхто не працював. А зараз вже є перспективи.



- Стосовно прямого доступу «Газпрому» до українського ринку, до українських споживачів. Наскільки він може бути великим? І якщо такий доступ можливий, то наскільки це загрожує українським підприємствам, національній безпеці?



Богдан Соколовський: У вас є квартира і коридор – ви би були зацікавлені в тому, щоб якийсь там сусід з третього поверху був співвласником вашого коридору і диктував, коли вам йти в спальню, в кімнату, ванну і т.д.? Така емоційна відповідь на питання.



Що стосується прямого доступу «Газпрому» до українського споживача, це абсолютно суперечить національним інтересам України і національній безпеці країни. Це суперечить тим правовим аспектам, які ми на себе взяли, як член правового поля енергетичного Європейського Союзу. Там не прийнято, щоб у компанії, яка є виробником, був прямий доступ до споживача. Так не буває.



Чому це не бажано? Тому що якщо на власному українському ринку іноземному постачальнику забезпечується прямий доступ до споживача, то це є прямий контроль української промисловості. Я переконаний, що це були би абсолютно згубні плани.



Хоча зараз «Газпром» ставить питання про розширення своєї присутності і розширення своєї діяльності. Думаю, що це не співпадає з українськими національними пріоритетами щодо розвитку економіки у незалежності від монопольних постачальників.



На мою думку, сьогодні треба працювати над тим, аби перепрофільовувати галузі української економіки, які споживають газ. Це проходили дуже багато країн-сусідів по соціалістичному табору. Наприклад, українська хімія випускає свою продукцію. За специфікацією ця продукція абсолютно зіставима із російською продукцією, мінеральні добрива, наприклад. Сировиною є газ. Скажіть з прагматичних економічних міркувань, хіба буде Росія здешевлювати газ для хімічної промисловості України та таким чином творити собі конкурента на міжнародному і українському ринку? Ми зараз віддали 70% українського ринку продукції російської хімії, тобто мінеральних добрив. Росії це вигідно. Тому треба ці підприємства просто перепрофільовувати. Це пройшли колись Австрія, Польща і Чехія. То чому нам цього не зробити?



Але щоб перепрофілюватися, спочатку треба з росіянами мовитися від цих обов’язкових обсягів відбору газу. Бо ніде ж його не спалиш, якщо доведеться все ж таки брати 52 мільярди кубів газу.





Ми маємо час і маємо інструменти для того, аби домогтися зниження ціни на газ. Принаймні одним із аспектів аргументації з нашого боку російській стороні мало б бути наступне: ми мали казати, що за умови високої ціни ми провалимо вам транзит вже через півроку, і вже в наступному сезоні виникнуть проблеми, а це збитки для «Газпрому».



Друге питання – порівняння з іншими державами. Ви знаєте, якщо би Юлія Володимирівна Тимошенко 20 січня минулого року приїхала в Київ і вийшла у прямий ефір, а вона вміє це робити, і сказала б українській спільноті: «Шановні, я привезла таку високу ціну. Так, вона на 30% вища за середньоєвропейську. Але я інакшого виходу не мала, бо мене так запресували, так нагнули, що був вибір – або ми залишаємося без газу, або з такою ціною». І якби вона це сказала так, щоб це знали у Львові, Луганську, Ужгороді, Донецьку. Тоді б було зрозуміло, що нас через ціну ставлять на коліна. Але цього сказано не було. Мабуть, тоді так не було. Або було, та ми цього не знаємо. І я не хочу тепер знати.



Щодо організації. Перше те, що я сказав. Друге – порівняння із Європою. І третє – абсолютно відвертий діалог з українським суспільством. А цього діалогу як раз не було. Тоді би всі люди розуміли, що росіяни несправедливо поводяться безвідносно до того, чи то робиться для російськомовних, чи єврейськомовних, чи україномовних… Я думаю, що Росія цього не хоче. Тому що несправедливість, яка стає «достоянієм народа» українського, їм не потрібна.



Тобто я не є песимістом у питанні ціни. Навпаки, щодо ціни я бачу шанс.



Дуже важливим буде засідання чергового економічного комітету, про яке вчора, як я розумію, домовилися на квітень. Якщо, це я вже кажу застереження, які виходять виключно від мене особисто, будуть пов’язуватися газ, нафта і ядерна енергетика, то борони Боже! Тому що ядерна енергетика зараз чомусь обходить порядок денний усяких публічних заяв.



На жаль, так виходить, що я більше поінформований з російського боку, адже стільки років в системі працював. Питання ядерної енергетики є сьогодні на порядку денному, але публічно не обговорюється. Якщо піде далі розвиток у такому ключі, який в останні місяці колишнього уряду був, то борони Боже! Я думаю, що це буде дуже серйозна тема для дискусій – і підприємства по ядерному пальному, присутність чи відсутність інших компаній, крім «Росатому», ядерне пальне та ціла низка інших питань, а також розробка наших уранових запасів. Що проходило в минулі місяці без особливого розуміння у суспільстві, але була величезна загроза, коли фактично були підготовлені всі документи про реальну передачу наших уранових запасів під контроль іншої держави, під жорсткий контроль. Тому що тих родовищ, які розвідані і, навіть, топологія їх є де копати, і скільки можна викопати. Це звичайно не в національних інтересах.



Я сподіваюся, що нова команда поновить статус компанії «Кіровоградгеологія». Про неї мало хто що знає. Але ще за радянських часів ця компанія була основною по розробці уранових родовищ. Навіть, якщо пам’ятаєте, були санкції проти Південно-Африканської Республіки. І Союз приєднався, звичайно, до цих міжнародних санкцій, а Україна, як член ООН, (це була хитра й мудра, як на мене, зовнішня політика) не приєдналася до санкцій до ПАРу, оскільки «Кіровоградгеологія» це українська компанія, яка працювала в ПАРі, заробляла гроші і робила розвідку родовищ. Це була всім зрозуміла хитрість, але право – тут нікуди не дінешся. Сьогодні ця компанія фактично загублена, доведена «до ручки». Але «Кіровоградгеологія» здатна підняти наш ядерний комплекс на той рівень, щоб ми забезпечували потреби ядерного енергетичного комплексу не на 30%, а хоча б на 50-60%. Я думаю, що новий уряд буде в цьому зацікавлений, тому що краще торгувати готовою продукцією, а не сировиною.



- Нова владна команда може заради здешевлення російського газу піти на те, щоб запропонувати російській стороні якусь частину ринку, наприклад «Газпром Збут Україна»?



Богдан Соколовський: «Газпром Збут Україна» має 25% від промислового газового обороту. Я не вірю, що нова команда буде виходити з такими ідеями, бо вона не є далека від потужного українського бізнесу, який власне споживає газ. Це нормально. Я думаю, що інтерес Росії і є в тому, аби збільшити свою присутність шляхом приватизації українських підприємств і т.д. Невідомо, яка далі перспектива в тих підприємств – чи розвито, чи, навпаки, банкрутство і ліквідація, але інтерес тут є. «Газпром Збут Україна» - це команда, яка не дає жодної доданої вартості. «РосУкрЕнерго» теж давало мало доданої вартості. «РосУкрЕнерго» у 2006 році продавало газ для України за $ 95. Чому? Воно купувало пальне в Туркменії, яка пішла з ним на контракт, тому що вона не отримала до 1 вересня 2005 року замовлення від України. У Туркменії виявилося 30 мільярдів кубів газу зайвого, підійшло «РосУкрЕнерго» - чи хтось це планував, чи це випадково було – це інше питання, історія замовчує. Але 30 мільярдів кубів газу «РосУкрЕнерго» у Туркменії. Вони домовилися між собою, що транспортувати будуть через Росію і ще трошки доберуть російського газу, і ціна буде $ 95. Собівартість насправді близько $ 62. Вони собі таким чином заробляли, це їхнє право. $ 95 – це не $ 230, які були запропоновані відкрито і доступно Росією. Словаччина на той момент купувала по $ 210, із знижкою. Середньоєвропейська ціна, тобто для Чехії, Угорщини, Німеччини, Словаччини, порядку $ 240.



Колишній уряд, зокрема, Тимошенко, мала підстави і вказівки від колишнього президента у 2008 році вивести з українського ринку «РосУкрЕнерго». Були прямі директиви, де чорним по білому було написано: «всіх посередників ліквідувати, у тому числі «РосУкрЕнерго»…». Я особисто писав це речення. Це було в 20-х числах лютого 2008 року. Юлія Володимирівна умудрилася сказати, що ми все робимо з чистої сторінки: дотримати «Укргаз-Енерго» до грудня 2008 року, але при цьому весь час користуємося послугами. Це все ж таки газ за 179,5, а не 380$ продавали. Один розчерк пера, один наказ скасував контракт із «РосУкрЕнерго». Так само було і з «Укргаз-Енерго».



В Україні можливі нові газові кризи. Якщо затягується питання врегулювання ціни на газ зараз, то може статися так підуть захоплення підземних сховищ за тією програмою, яку старий уряд затвердив. А там так виходить, що мало бути 16, а де-факто було 11-12 мільярдів кубометрів станом на 1 січня 2011 року. А Україна ще не входила з такими обсягами газу в зимовий період. Це явна загроза серйозних збоїв.