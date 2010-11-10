Азаров: Формула цены на российский газ для Украины - «нерыночная»

Формула определения цены на российский газ для Украины не соответствует рыночной конъюнктуре. Об этом, открывая заседания правительства и рассказывая о результатах своей поездки в Вену и встрече с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдаллой Салемом аль-Бадри заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет «Интерфакс-Украина». «Кстати, господин аль-Бадри авторитетно подтвердил, что газовый рынок претерпел существенные изменения за последние годы. В мире уже не связывают цены на нефть и газ, поскольку появились значительные объемы сланцевого газа, альтернативных энергоносителей. Значит, формула определения цены российского газа для Украины уже не отвечает рыночной конъюнктуре», - отметил премьер. Напомним, генеральный секретарь ОПЭК Абдалла аль-Бадри в ходе встречи с Николаем Азаровым, заявил, что в Организации стран экспортеров нефти удивлены формулой расчета цены на российский газ для Украины.