«Укртелекомом» заинтересовались три компании и посольство - ФГИУ

В Фонд государственного имущества Украины уже поданы три заявки на ознакомление с конкурсной документацией по приватизации ОАО «Укртелеком». Об этом сообщил председатель ФГИУ Александр Рябченко, пишет УНИАН. «Это не означает, что они будут принимать участие в конкурсе. Они хотят иметь официальную информацию о конкурсе», отметил Рябченко. По его словам, заявки поданы от потенциальных участников конкурса из Украины, России и дальнего зарубежья. Кроме того, отметил он, ФГИУ получил письмо с просьбой о предоставлении данной документации от Посольства Турции. Напомним, 27 сентября Кабинет Министров Украины согласился с предложением Фонда государственного имущества выставить на аукцион госпакет акций «Укртелекома».