Зампредседателю «Нафтогаза» Диденко продлили арест еще на месяц

Апелляционный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшего первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко до 10 декабря. Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Диденко Игорь Степанов. Такое решение суд принял накануне, 9 ноября, продлив, таким образом, срок ареста экс-первого зампреда «Нафтогаза» еще на один месяц. Срок содержания под стражей продлен в связи с необходимостью ознакомления Диденко с материалами уголовного дела, заявил Степанов. Как сообщалось ранее, Печерский райсуд Киева продлил арест бывшему первому заместителю главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорю Диденко до 10 ноября.