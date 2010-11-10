Минобороны повысит России плату за использование его объектов

Министерство обороны Украины планирует повысить плату за использование российскими пилотами палубной авиации украинского научно-исследовательского тренажерного комплекса авиации в Саках (Крым). Об этом журналистам заявил министр обороны Украины Михаил Ежель, пишет «Интерфакс-Украина». «В следующем году мы будем увеличивать плату за использование этого комплекса», - сказал Ежель. Кроме того, он сообщил, что статус этого комплекса будет повышен из военной части до государственного предприятия при Минобороны. Отметим, наземный испытательный тренажер корабельной авиации (НИТКА) - специальный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца, предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета. Он представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Его габариты эквивалентны параметрам летной палубы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» Северного флота.