Украина увеличила экспорт в Австрию на 120%

Австрия - пятая по величине страна по экспорту товаров в Украину. С начала года Украина увеличила экспорт в эту страну на 120%. Об этом шла речь на встрече Львовской торгово-промышленной палаты и советником посольства Австрии в Украине Грегором Постлем, передает корреспондент «Главреда». «Наша страна является пятой по величине страной по экспорту товаров в Украину. Австрийские фирмы экспортировали в украинскую экономику товаров на $2,7 млрд США», - заявил Грегор Постль. Всего за период с января до конца августа 2010 года в Австрию из Украины было экспортировано товаров на 500 млн евро, что означает рост на 120% с соответствующим периодом прошлого года. В свою очередь экспорт товаров из Австрии в Украину достиг показателя в 400 млн евро (рост 35%). «Австрийские фирмы инвестировали преимущественно через отрасль банков и страхования», - сказал Грегор Постль. Зато из Украины в Австрию основном экспортировали сырье, такое, как металл, древесина и пластик.