50 западноукраинских фирм претендуют на сотрудничество с 5 австрийскими

Западноукраинские фирмы заинтересованы в налаживании сотрудничества с австрийским бизнесом. Об этом свидетельствует тот факт, что на сегодняшний деловой встрече во Львовской торгово-промышленной палате на одну австрийскую фирму приходится 10 предложений по налаживанию сотрудничества со стороны украинских фирм, сообщает корреспондент «Главреда». Как отметил президент Львовской торгово-промышленной палаты Дмитрий Афтанас, в действительности количество украинских фирм, заинтересованных в таком сотрудничестве, значительно больше, чем тех, которые принимают участие в сегодняшней встрече. «Позавчера вечером мне звонили представители известных западноукраинских фирм относительно их регистрации для участия в этой встрече, но мы уже к тому времени уже прекратили регистрацию, поскольку уже было достаточно наших фирм», - сказал Афтанас. Среди фирм, которые представляют Западную Украину, - «Промприбор», «Резонанс», «Украинская лесная промышленность», «Экотел», «Еврострой» и другие. В свою очередь, Грегор Постль, торговый советник Посольства Австрии в Украине, отметил, что австрийские фирмы в первую очередь заинтересованы в трех видах сырья из Украины - металл, древесина и пластик. «Что касается украинской продукции, экспортируемой в Австрию, к сожалению, преобладает сырье. 50% сырья из Украины - это металл, руды. Именно в этом секторе заметно большой рост. Также можно сделать вывод, что в Австрии заработала экономика, потому что здесь возросла потребность в металле, рудах. Также в Австрию экспортируют и другое сырье, в частности, - спортивный инвентарь. Именно на территории Западной Украины присутствуют две австрийские фирмы, которые изготавливают лыжи и аксессуары. Следующая группа товаров - это изделия химической промышленности и сельскохозяйственная продукция », - сказал он. По словам Постля, из Австрии в Украину в первую очередь экспортируется машинное оборудование, на втором месте - фармацевтические изделия, а на третьем - измерительная техника, оптическое оборудование.