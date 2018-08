Грищенко, Бойко и арабский газ

Придя в 2002 году к управлению НАК «Нефтегаз Украины», нынешний глава Минтопэнерго Юрий Бойко начал активно продвигать «диверсификационную» тему.Тогда на ведущее место вышла Ливия, располагающая одними из самых больших запасов нефти (объемы превышают 3,8 млрд т) и газа (1,3 трлн кубометров) в Африке.Уже в ноябре того же года делегация «Нефтегаза» провела в Триполи переговоры с высокопоставленными представителями NOC (National Oil Corporation), где были обозначены приоритетные направления сотрудничества. А в начале марта 2003 года, в рекордно короткие сроки, было зарегистрировано официальное представительство НАК в Триполи.Снятие же санкций ООН в отношении Ливии в сентябре 2003 года позволило уже в следующем месяце организовать четырехдневный официальный визит тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы, который, кстати, стал одним из первых лидеров иностранного государства, посетивший Джамахирию после упразднения санкций.Во время упомянутого визита между НАК "Нефтегаз Украины" и National Oil Corporation of Libya было заключено соглашение, предполагающее разработку четырех нефтегазоносных блоков, расположенных на территории Ливии, площадь которых превышает 200 тыс. кв. км, а прогнозные ресурсы составляют около 110 млн т нефти и 30 млрд кубометров природного газа. Минимальный объем инвестиций "Нефтегаза" в поисково-разведочные работы в Ливии должен был составить $57,5 млн.Однако это соглашение так и не вступило в силу по причине его нератификации ливийским правительством.В 2007 году в тогда «бойковском» Минтопэнерго объясняли, что приступить к добыче ливийских углеводородов в 2005 году, как планировалось, "Нефтегазу" не позволила проверка законности заключенных в 2002-2004 году соглашений, инициированная бывшим председателем правления компании Алексеем Ивченко. Проверка закончилась в декабре 2005 года, нарушений выявлено не было, но, поскольку необходимая работа с органами власти Ливии не проводилась, ливийская сторона заморозила реализацию контракта.Надо отметить, что ливийский контракт – это далеко не единственная попытка «Нефтегаза» найти дополнительные источники дохода в арабском мире.В частности, еще в феврале 2004 года НАК «Нефтегаз Украины» и компания Al Jazirah Enterprise for Projects Development Trading (ОАЭ) создали на паритетной основе СП Naftogaz Middle East. В январе 2005 года «Нефтегаз Украины», СП Naftogaz Middle East и правительство эмирата Фуджейра подписали соглашение на проведение поисково-разведочных работ и добычу нефти на сухопутных и морских месторождениях.Кроме того, в декабре 2006 года между Египетской генеральной нефтяной корпорацией и компанией "Нефтегаз Украины" было заключено концессионное соглашение по территории Алам Эль Шавиш Ист (Alam El-shawish East) площадью 994 кв. км в западной пустыне Египта.Данную сделку на сегодняшний день, пожалуй, можно считать самой успешной в регионе. В результате первого испытания в феврале прошлого года был получен промышленный приток нефти дебитом 80 т в сутки. Второй промышленный приток углеводородов дебитом 350 т нефти в сутки и 115 тыс. куб. м газа в сутки был получен в ноябре 2009 года, а третий – в феврале нынешнего.«Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года предусматривает участие украинских компаний в разработке месторождений нефти и газа в ОАЭ, Египте, Алжире, Иране, Ираке, Ливии и России, - заявлял Юрий Бойко в 2006 году. - Предполагается, что к 2030 году за рубежом наша страна будет добывать 10 млн. т нефти и газоконденсата, а также 10 млрд. куб. м газа».Кроме того, заслуживает внимания другое заявление нынешнего главы Минтопэнерго в его бытность министром теневого правительства в 2008 году: «Мы понимаем, что стратегически следующие 25 лет будут годами использования природного газа как наиболее экологически чистого и доступного топлива в Европе. Мы уже видим, что жесткая, скажем так, критическая привязка нашей страны к газопроводам в долгосрочной перспективе неприемлема. И мы считаем долгосрочные закупки в Египте, Алжире, Ливии сжиженного газа для нас приоритетными».Важно отметить, что с приходом новой власти тема сжиженного газа зазвучала с новой силой. Причем аккурат к нынешнему визиту в Москву министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко и нового главы НАК "Нефтегаз Украины" Бакулина.23 марта в СМИ прошло сообщение, что Минтопэнерго заявило о намерении провести переговоры с потенциальными инвесторами по строительству регазификационного терминала для принятия сжиженного природного газа из Катара и других стран.Заинтересованность в проекте, вроде бы, уже высказали канадские SNC Lavalin International Inc. и EDS, японская Mitsubishi Corp. и турецкие Cilyk Holding, Gap Insaat и Sancakli Group.В начале же марта газета «Коммерсант», ссылаясь на источник в администрации Виктора Януковича, сообщила, что Украина намерена построить терминалы по регазификации сжиженного газа, чтобы обеспечить свою энергобезопасность.Издание утверждало, что на такой шаг украинское правительство будет вынуждено пойти в случае, если Москва не согласится снизить на треть нынешнюю цену на газ и откажется от участия в модернизации газотранспортной системы Украины.Источники газеты также утверждали, что Киев уже нашел инвесторов, которые могут построить терминалы по регазификации сжиженного газа с мощностью в 20-30 миллиардов кубометров топлива в год. Это обойдется Украине в 500-600 миллионов долларов, зато для конечных потребителей Украины сжиженный газ будет стоить 200-210 долларов за тысячу кубометров - на треть дешевле российского (в первом квартале 2010 года цена российского газа для Украины составляет 305 долларов за тысячу кубометров).Откуда Украина может импортировать сжиженный газ?В первую очередь назывались опять-таки Катар, а также Алжир, где на начало марта сжиженный газ стоил от 175 до 178 долларов за тысячу кубометров.Кроме того, сообщалось, что в будущем, теоретически, Украина сможет использовать регазификационные терминалы, которые собираются строить Хорватия и Польша, а затем поставлять топливо по трубопроводам в реверсном режиме.Напомним, что еще в 2007 году во время своей первой каденции в качестве министра топэнерго Бойко предлагал международной нефтяной компании Shell проект строительства терминала по перевалке сжиженного газа, добываемого на месторождениях стран Персидского залива. Тогда специалисты подсчитали, что строительство такого терминала по перевалке сжатого газа обойдется минимум в 1,5 млрд долларов.Очевидно, что нынешний «шантаж» сжиженным газом является индикатором той сложной ситуации, в которой находится украинско-российский газовый вопрос.Но даже если Киев вдруг «соблазнит» Белокаменную каким-то «суперпредложением», и нынешние переговоры дадут позитивный результат, этот результат наверняка будет временным. И Украина, судя по всему, опять вернется к вопросу поиска альтернативных углеводородов на Ближнем Востоке.Впрочем, сейчас наши «арабские» газовые перспективы просматриваются более радужно. На сей раз Бойко, судя по всему, «с фланга» всегда готово поддержать Министерство иностранных дел его «одногруппника» Константина Грищенко.В ноябре прошлого года мне уже доводилось писать о том , что, к сожалению, на протяжении всего периода украинской независимости в нашей внешней политике, фактически, существовало всего два сюжета: евроатлантика и Россия. Тогда я выразил надежду, что после президентских выборов ситуация принципиально изменится, мы наконец-то вырвемся из этой дуалистической „зацикленности” и перейдём к нормальной „реальной” политике.И хотя, судя по всему, новый глава внешнеполитического ведомства сейчас занят т.н. «программой примирения с Москвой» под рабочим названием «Консервативная модернизация» и «перезагрузкой» в треугольнике Москва-Брюссель-Вашингтон, очевидно, наши интересы в сфере обеспечения энергетической безопасности заставят главу МИДа в скором времени сделать именно Ближний Восток одним из основных приоритетов украинской внешней политики.Тем более, что во времена своей первой каденции в качестве главы внешнеполитического ведомства страны, насколько я помню, нынешний глава МИДа питал определенные симпатии к ближневосточному региону.Еще в 1995 году тогда еще заместитель министра иностранных дел Украины Грищенко в своей статье писал о «дальнейшем строительстве связей со странами Ближнего и Среднего Востока», мотивируя это созданием «диверсифицированной системы закупок энергоносителей в этом регионе, которая минимально зависела бы от политической ситуации в конкретной стране, была бы способной быстро переориентироваться с одного источника на другой в соответствии с экономической и политической конъюнктурой и ликвидировала бы зависимость Украины от одного-единственного нефтегазового поставщика».Несмотря на колкости со стороны «лучших друзей» нынешнего главы внешнеполитического ведомства из «тарасюковского» Института Евроатлантического сотрудничества, называющего Грищенко «министром иностранных дел RosUkrEnergo», тандем Бойко—Грищенко в свете нашего «ключевого» внешнеполитического приоритета – энергетической безопасности, представляется довольно-таки перспективным.Уже хотя бы потому, что эти люди из одной «песочницы», а посему будут работать синхронно и не должны давать повод играть на наших внутренних противоречиях.Вот только главное, чтобы на ключевых позициях ближневосточного направления новый глава внешнеполитического ведомства расставил людей, способных внести свежую струю в данное направление, а не тех, кто умеет по-номенклатурному красиво «закрывать вопрос».Тогда и Ближний Восток для нас станет, выражаясь словами самого Грищенко, «настоящим, а не ритуально декларированным приоритетом».