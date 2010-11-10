Сумского автозаправщика оштрафовали за безналичный расчет

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 300 тысяч гривен ООО «Еквила» (город Сумы) за злоупотребление монопольным положением на региональном рынке розничной реализации топлива. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ. Как установил Комитет, оператор необоснованно прекратил реализацию бензина и дизельного топлива за наличные на автозаправочной станции, единственной в Липоводолинском районе Сумской области. Это случилось в июле. Значительная часть жителей и организаций района была лишена возможности заправлять транспортные средства горючим и использовать их по назначению. Автовладельцы вынуждены нести дополнительные финансовые расходы из существенную удаленность ближайших АЗС, говорится в сообщении.