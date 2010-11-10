Россия отремонтирует самый большой атомный крейсер

Ремонт тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», одного из крупнейших надводных кораблей ВМФ России, начнется в 2011 году. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу северодвинского предприятия «Севмаш». По словам директора предприятия Николая Калистратова, правительство России выделило средства на ремонт крейсера, однако этого объема средств недостаточно. Точную сумму, выделенную из бюджета на проведение работ на крейсере, Калистратов не назвал. Как ожидается, после ремонта «Адмирал Нахимов» вернется в состав ВМФ России в 2012 году. Предполагается, что в рамках ремонта и модернизации на крейсере будет заменено радиоэлектронное оборудование, а также установлены современные цифровые системы. Крейсер был построен на верфи Балтийского завода в 1988 году и до 1992 года носил имя «Калинин». В общей сложности были построены четыре таких корабля, два из которых к настоящему времени остались на вооружении ВМФ. Полное водоизмещение «Адмирала Нахимова» составляет 26,2 тысячи тонн при длине в 252 и ширине в 28,5 метра. Атомный крейсер способен развивать скорость до 32 узлов. Корабль вооружен противокорабельными ракетами комплекса «Гранит», противолодочными ракетами «Водопад-НК», реактивно-бомбовыми установками «Смерч-3» и «Удав-1», артиллерийской установкой АК-130, зенитным ракетным комплексом «Форт» и противовоздушной зенитной системой "Оса-МА". В авиагруппу крейсера входят три противолодочных вертолета Ка-27ПЛ. Корабль простаивает у причала предприятия с 1999 года, поскольку его плановый ремонт регулярно откладывался из-за недостатка финансирования.