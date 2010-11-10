Расходы на олимпиаду в Лондоне превышены на 85 млн долларов

Расходы на возведение объектов Олимпиады-2012 на 85 млн долларов превысили запланированные организаторами лондонских Игр. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные сегодня Управлением по сооружению олимпийских объектов, сообщает ИТАР-ТАСС. Рост затрат связан со строительством Центра водных видов спорта, приобретением земельных участков, а также со сдельной оплатой труда группы менеджеров. Однако этот перерасход организаторы надеются компенсировать снижением затрат на строительство главной арены Игр - примерно на 32 млн долларов. Решено, в частности, не оборачивать стадион на 80 тыс зрителей огромным полотном длиной 860 метров, которое служило бы экраном для проецирования различной световой рекламы. Как ожидается расходы на олимпийские объекты, сооружение которых завершено на 75%, составят 7,23 млрд фунтов (11,65 млрд долларов). Общий же бюджет Олимпиады достигает 9,3 млрд фунтов (около 15 млрд долларов). Еще 1,1 млрд фунтов (1,77 млрд долларов) находятся в резервном фонде Игр. Часть из этих средств может быть использована на нужды различных мероприятий в Олимпийском парке.