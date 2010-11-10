Завтра Президент откроет в Калуше два завода

Президент Украины Виктор Янукович в четверг, 11 ноября, с рабочей поездкой посетит Ивано-Франковскую область. Глава государства осмотрит место экологической катастрофы в г. Калуш (Домбровский карьер), сообщает пресс-служба главы государства. Янукович также ознакомится с работой производства ООО «Карпатнефтехим» и примет участие в открытии двух новых заводов – по производству поливинилхлорида и производству каустической соды и хлора. Под председательствованием Президента состоится расширенное совещание по итогам социально-экономического развития Ивано-Франковской области за 10 месяцев текущего года и перспектив развития региона на 2011 год.