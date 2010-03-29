Высокая цена на газ – результат нечеткой аргументации украинской стороны

Визит руководства Министерства топлива и энергетики и НАК «Нефтегаз Украины» в Москву не оправдал ожиданий. Цена на газ для Украины так и осталась высокой. Свои оценки итогам переговоров между руководством ТЭК Украины и России, а также перспективам дальнейшего сотрудничества стран в газовой сфере дал бывший уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.



Привлечение дипломатии – позитивный сигнал



Взаимопонимание в газовом вопросе будет достигнуто за счет того, что к решению этого вопроса приобщились украинские дипломаты, уверен Богдан Соколовский. Позитивную оценку привлечения дипломатов бывший уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности объясняет тем, что они могут помочь избежать целого ряда ошибок, подобных тем, которые допустила старая команда при подготовки контрактов.



Господин Соколовский отмечает, что новое правительство «совершенно обоснованно декларировало свою готовность менять цену на газ и целый ряд других положений в прошлом году и во время предвыборной кампании». Бывший уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности считает, что у Партии регионов были основания для уверенных утверждений: этими основаниями могли служить предварительные договоренности с российской стороной. «Новая команда начала очень активно выполнять свои обещания. Состоялись переговоры, в том числе по газу, на уровне президентов, премьеров, министров энергетики и иностранных дел», – отметил эксперт.



«Партии регионов я сейчас не завидую в том, как они будут решать проблемы в газовом, нефтяном и ядерном секторе и обеспечивать более-менее нормальное функционирование отрасли», – говорит Богдан Соколовский.



По мнению господина Соколовского, российская сторона никогда и ни для кого не была простым переговорщиком, тем она и интересна. «Должны существовать амбиции с украинской стороны – достичь взаимопонимания в переговорах с таким сложным партнером. Это уже высший пилотаж, но сделать это реально. Потому что Украина обладает человеческим потенциалом, в том числе и новая власть», – считает эксперт.



В случае высокой цены мы провалим транзит уже через полгода



Московские переговоры, касавшиеся выгодной для Украины цены на газ, не дали результата потому, что украинская сторона не использовала всех имеющихся аргументов, уверен Богдан Соколовский.



«Даже из противоречивых заявлений, поступавших перед и в процессе переговоров, видно, что аргументация украинской стороны нечеткая. А это настораживает. Говорили о цене, ибо это действительно ключевой момент, но почему-то речь зашла и о консорциуме, идея которого вообще противоречит действующему законодательству Украины», – говорит эксперт.



По мнению господина Соколовского, принятие цены в случае решения вопросов в других секторах - совершенно некорректный подход. «О том, что цена на газ несправедливая, шла речь на всех уровнях и очень долгое время. Так зачем увязывать исправление этой ошибки о несправедливости цены с какими-то другими вопросами. То есть подменять одну ошибку другой. Это не подход. Так в международной практике не делается», – возмущается эксперт.



У нас есть время и инструменты, чтобы добиться снижения цены на газ, уверен Богдан Соколовский. По его мнению, Украина должна была сказать: «При условии высокой цены мы провалим вам транзит уже через полгода, и уже в следующем сезоне возникнут проблемы, а это для «Газпрома» огромные убытки».



Перспективы снижения цены на газ есть



Перспективы снижения цены на газ есть, считает господин Соколовский. По его мнению, есть возможность «аргументировать российской стороне необходимость снижения цены и изменения других параметров контрактных соглашений».



Эксперт предлагает в качестве аргумента первым делом использовать непростую финансовую ситуацию, сложившуюся в НАК «Нефтегаз Украины». Господин Соколовский объясняет, что это грозит российской стороне и Европе сбоями в транзите, что будет означать огромные убытки для России. Российская сторона эту угрозу понимает, отмечает эксперт: «Я абсолютно точно знаю из личных разговоров с отдельными руководителями «Газпрома», что они это понимают. И говорят, что каким-то образом необходимо решать финансовые проблемы НАК «Нефтегаз Украины», пока нет обходных маршрутов».



Если бы были обходные маршруты, то сложная ситуация НАК «Нефтегаз Украины» не была бы для России проблемой. «Потому что, к примеру, не может Украина транспортировать - переключили газ вокруг и поехали. Даже, если дороже, но поехали», – считает Богдан Соколовский. Пока же, на 5-7 лет, это очень серьезный аргумент для России, отмечает эксперт.



Второй аргумент



Вторым весомым аргументом, по мнению Богдана Соколовского, может стать предложение продолжить работу и воплощение в жизнь проекта «Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства», который год назад был разработан, но не завершен. «Это – проект международного инструментария контроля потоков энергоресурсов. Он обеспечивает контроль и мониторинг перемещения каждой тонны нефти или кубометру газа», – объясняет эксперт.



Ведь Россия очень часто высказывает неуверенность в том, что Украина прозрачно и честно транспортирует газ, то есть Украину очень часто обвиняют в краже газа. Но ни разу несанкционированный отбор газа Украиной так и не доказали.



Проект «Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства» был поддержан семью странами: Балтийскими странами, Польшей, Азербайджаном, Грузией и Украиной.



Господин Соколовский отмечает, что участвовать в этом проекте неоднократно приглашали Россию, но она так и не согласилась. «И это понятно, ведь тогда выбивается очень важная ступень из российской аргументации. Потому что введение при их участии такого мониторинга лишит возможности говорить о несанкционированном отборе. Этот проект является гарантией того, что обеспечивается транзит», – отмечает эксперт.



Однако этот проект даже не обсуждался во время последнего визита руководства ТЭК Украины в Москву. Поэтому господин Соколовский делает вывод, что «инструменты, которые есть сегодня у украинской стороны, не были, к сожалению, использованы».



Новый газовый кризис в Украине возможен



В Украине возможны новые газовые кризисы, если будет затягиваться урегулирование вопроса цены на газ, об этом заявил Богдан Соколовский. Эксперт объясняет это предположение тем, что сегодня НАК «Нефтегаз Украины» почти банкрот, а в такой сложной финансовой ситуации страна не сможет нормально подготовиться к осенне-зимнему периоду.



Богдан Соколовский объясняет, что в таком случае, во-первых, не будет закуплено достаточное количество газа для подземных хранилищ, чтобы спокойно поддерживать режим транзита и внутренней поставки. «А это должно быть около 22-24 миллиардов кубов газа. Просто не будет денег на это», – отмечает эксперт. Во-вторых, может не хватить средств для того, чтобы обеспечить нормальные сервисно-ремонтные работы в летний период, говорит бывший уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности.



По мнению эксперта, Украина сейчас в тупике, потому что «уже нужно закачивать газ на следующий осенне-зимний период в больших объемах, а соответственно нужны большие оплаты». С нынешней платежной дисциплиной и ценовой политикой на внутреннем украинском рынке нет иного выхода из ситуации, кроме как привлечь средства, взять взаймы или реструктурировать плату для Украины российской стороной, а это тот же долг, считает господин Соколовский.



Приход компании-посредника маловероятен



Появление посредника между «Газпромом» и «Нефтегазом» в ближайшее время маловероятно.Вопрос - в чистоте схемы работы и добавочной стоимости.«Возникает вопрос: какую добавочную стоимость принесет посредник? Если посредник принесет откуда-то газ дешевле, например, вдвое или на 30%, чем существующий по прямой схеме, тогда это интересно. При условии, если это чистая схема», - считает Соколовский.



«Например, появляется кампания - посредника между «Газпромом» и «Нефтегазом», то есть между государственными кампаниями создается дочернее предприятие 50/50, и обеспечивает на взаимовыгодных условиях поставки газа. В таком случае, можно рассматривать», - добавляет он.



Вместе с тем, Богдан Иванович сомневается в том, что «частные лица придут сейчас на газовый рынок, потому что слишком уж все политизировано, и очень уж на высоком государственном уровне рассматривается этот вопрос».





Эксперт считает необходимой георазведку на шельфе



Сегодня нужно работать в секторе георазведки на шельфе, считает Богдан Соколовский. «В этот сектор необходимо привлекать мощные компании, которые способны дать ответ, или мы говорим о чем-то, чем действительно владеем, или все это пустые разговоры», – отмечает эксперт.



По мнению господина Соколовского, второе, над чем сегодня нужно работать, – это подтверждение и разработка сланцевых месторождений в Украине. «Они есть, это еще в советское время было подтверждено документами, которые очень легко поднять. Но за последние 18 лет со сланцами никто не работал. А теперь уже есть перспективы», – считает бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности.



Ядерная энергетика стоит на повестке дня, но публично не обсуждается



Эксперт также отметил, что сегодня на повестке дня стоит вопрос ядерной энергетики, но публично он не обсуждается. «Это будут очень серьезные темы для дискуссий – и предприятия по ядерному топливу, присутствие или отсутствие других компаний, кроме «Росатома», ядерное топливо и целый пакет других вопросов, а также разработка наших урановых запасов», – говорит эксперт. В последнее время эта тема проходила без особого понимания в обществе, хотя на самом деле была огромная угроза передачи всех урановых запасов под жесткий контроль другого государства, отмечает бывший уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности. По словам господина Соколовского, теперь существует «топология уже разведанных месторождений, и известно, где копать и сколько можно выкопать». Поэтому передача урановых запасов Украины в распоряжение другого государства абсолютно не в национальных интересах Украины.



Богдан Соколовский надеется, что новая правительственная команда восстановит статус компании «Кировоградгеология». «О ней мало кто что знает. Сегодня эта компания фактически утрачена, доведена «до ручки». Но еще в советские времена эта компания была основной по разработке урановых месторождений», – подчеркивает эксперт.



Свою надежду господин Соколовский объясняет тем, что «Кировоградгеология» способна поднять наш ядерный комплекс на тот уровень, «когда мы сможем обеспечивать нужды ядерного энергетического комплекса не на 30%, а хотя бы на 50-60%». Новое правительство, по словам эксперта, будет в этом заинтересовано, потому что лучше торговать готовой продукцией, чем сырьем.