Главу Госинспекции по контролю за ценами задержали за $50 тыс.

Главу Государственной инспекции по контролю за ценами Министерства экономики Украины Татьяну Рудь задержали в рамках уголовного дела о получении взятки в 50 тыс. долларов. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, ранее по тому же делу были задержаны заместитель Рудь и начальник одного из отделов Госинспекции. Чиновники требовали взятку с одного из предприятий пищевой промышленности за неначисление штрафа в размере 12,5 млн. грн. По материалам СБУ, Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса – получение взятки в особо крупном размере, по предварительному сговору группы лиц, занимающих ответственное положение.