Металлурги нарастили производство стали на 10% за 10 месяцев

Украинские металлурги за 10 месяцев 2010 г. нарастили производство основных видов продукции относительно аналогичного периода 2009 г. на 7,4-10,7%. Как передает УНИАН, об этом сообщил сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий Харахулах. За январь-октябрь т. г. метпредприятия произвели 22,605 млн. тонн чугуна, что на 1,574 млн. тонн, или на 7,4%, больше, чем по итогам января-октября 2009 г. Производство стали увеличилось на 10,1%, или 2,479 млн. тонн, - до 26,882 млн. тонн. Производство общего проката за 10 месяцев т. г. возросло на 10,7%, или на 2,439 млн. тонн, – до 25,241 млн. тонн. По словам Харахулаха, в октябре сохранилась тенденция наращивания производства. Так, в октябре по сравнению с сентябрем среднесуточное производство чугуна увеличилось на 0,7 тыс. тонн – до 75,5 тыс. тонн. Как сообщалось ранее, украинские металлурги за 9 месяцев т. г. нарастили производство основных видов продукции на 8-11,7%.