Украину могут вернуть в список нарушителей интеллектуальной собственности

Украина вновь может попасть в Priority Watch List списка стран с нарушением прав интеллектуальной собственности, составляемого Торговой палатой США, если срочно не примет меры по борьбе с такими нарушениями. Об этом в среду сообщил сотрудник экономического отдела посольства США в Украине Алекс Райан, передает «Интерфакс-Украина» . «Если условия не улучшатся, Украина вновь может попасть в этот список, а нам бы очень этого не хотелось», - отметил он. Как сообщалось, Украина была исключена из списка стран с серьезными нарушениями авторских прав по итогам 2005 года, когда между Украиной и США было достигнуто соглашение, касавшееся, в частности, легализации программного обеспечения, используемого в госорганах.