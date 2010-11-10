КРУ нашло нарушений на 53 млрд гривен

Контрольно-ревизионное управление Украины за 9 месяцев этого года выявило нарушений на 53 миллиарда гривен. Об этом сообщила заместитель руководителя КРУ Наталья Рубан, сообщает «Украинская правда». Нарушения выявлены в ходе проведенных проверок деятельности предприятий, учреждений и организаций в 2008-2009 годах и двух кварталах 2010 года. По ее информации, из общей суммы выявленных нарушений 28 миллиардов гривен составляют потери материальных и финансовых ресурсов. По словам Рубан, к таким нарушениям, в частности, относятся выдача кредитов под фиктивные залоги в рекапитализированных государством банках на общую сумму 15 миллиардов гривен. Потери также выявлены в деятельности Аграрного фонда, где зафиксированы факты недостачи зерна, а также в Госкомрезерве, где было зафиксировано завышение цен при закупках и занижение цен при продажах. По словам замглавы КРУ, еще 22 миллиарда гривен из общей суммы составляют нарушения, не повлекшие ущерба.