В России намерены ввести обязательное противопожарное страхование

Обязательное противопожарное страхование будет введено не ранее 2013 года или даже в 2014 году, сказал генеральный директор одного из крупнейших российских страховщиков компании «Ингосстрах» Александр Григорьев. После летних пожаров, в середине сентября, президент России Дмитрий Медведев поручил правительству России совместно с кремлевской администрацией подготовить предложения по совершенствованию законодательства о страховании в части, касающейся страхования от огня. В настоящий момент ряд министерств и ведомств ведут работу над законопроектом по обязательному противопожарному страхованию, передает РИА Новости. «Введение этого закона будет где-то в 2013, может быть, в 2014 году», - сказал Григорьев в телеинтервью.