Инфляция в России с начала текущего года составила 7%

Цены в России с начала текущего года выросли на 7%. Как сообщает Росстат, годом ранее за тот же период инфляция составила 8,2%, передает Лента.ру. За неделю со 2 по 8 ноября 2010 года индекс потребительских цен увеличился на 0,2%. До этого в течение месяца недельная инфляция достигала 0,1%. В ноябре 2009 года инфляция в целом составила 0,3%. Сильнее всего за прошедшую неделю в стране подорожали пшено - на 3,4%, а также подсолнечное масло и гречневая крупа - на 1,5% и 1,2% соответственно. Творог, сметана, молоко и сливочное масло выросли в цене на 0,4-0,6 процента, лук, картофель и капуста подорожали на 1-1,6%. Из-за засухи в России Минэкономразвития было вынуждено повысить прогноз по инфляции в 2010 году с 6-7% до 7-8%. В 2009 году рост цен в России составил рекордно низкие 8,8%.