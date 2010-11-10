Германия усложняет жизнь курильщикам

Правительство ФРГ повысило акцизы на табак. В соответствии с новым законом, принятым 10 ноября, до 2015 года пачка сигарет будет дорожать на 6-8 евроцентов в год, сообщает Лента.ру. Акцизы повышаются в рамках принятой правительством программы по экономии бюджетных средств и ликвидации дефицита бюджета, которая к 2014 году должна принести в казну 80 миллиардов евро. Путем повышения акцизов на табак власти намерены восполнить нехватку денежных поступлений, образовавшуюся после того, как было решено снизить налоговую нагрузку на энергоемкие производства - так называемый «экологический налог». При этом сообщается, что акцизы на рассыпной табак будут повышены еще больше, чем на сигареты. Так, сбор с 40-граммовой пачки табака ежегодно будет увеличиваться на 12-14 евроцентов, пока не достигнет 70 евроцентов с пачки. Налогом также будут обложены сигары, сигариллы и трубочный табак. Закон должен вступить в силу с 1 мая 2011 года. Все поступления с табачных акцизов идут в федеральный бюджет. В 2009 году они принесли казне 13,36 миллиарда евро. Начиная с 2002 года, налог на табак в ФРГ повышался пять раз, последний раз - 1 сентября 2005 года.