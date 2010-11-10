Дефицит федерального бюджета США составил $140 млрд

Дефицит федерального бюджета США в октябре 2010 г. составил 140 млрд долл., сообщает Министерство финансов страны. Аналитики прогнозировали эту цифру на уровне 150 млрд долл., передает РБК. Доходы федерального бюджета США в октябре составили 145,9 млрд долл., что на 7% больше, чем в октябре 2009 г., расходы - 286,4 млрд долл., что на 9% меньше, чем годом ранее. Дефицит федерального бюджета США в 2009-2010 финансовом году, который завершился 30 сентября с.г., по уточненным данным, составил 1,29 трлн долл. По сравнению с 2008-2009 финансовым годом дефицит бюджета снизился на 122 млрд долл. Доходы американского бюджета в истекшем финансовом году составили 2,162 трлн долл. (14,9% от ВВП), расходы - 3,456 трлн долл. (23,8% ВВП).