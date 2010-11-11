Азаров настроен избежать двойного налогообложения между Украиной и Кипром

Премьер Николай Азаров рассчитывает на заключение соглашения об избежании двойного налогообложения между Украиной и Кипром. Об этом он заявил во время встречи с президентом палаты представителей Республики Кипр Мариосом Карояном, сообщает пресс-служба правительства. Азаров отметил, что уже много лет Украина ведет переговоры о подписании конвенции об избежании двойного налогообложения. «Десять лет назад, когда я работал главой Налоговой администрации, я начинал заниматься этим вопросом. Я думаю, что пора поставить точку в этом процессе и подписать соответствующее соглашение», - подчеркнул он. Как известно, между Украиной и Кипром действует подписанное еще СССР соответствующее соглашение, которое критикуется за создание «налоговых дыр».