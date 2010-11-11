Россия отказалась от использования нефтепровода «Одесса – Броды»

Российская «Транснефть» заявила, что больше не нуждается в использовании нефтепроводов «Одесса-Броды» и «Дружба». С 2011 года компания сможет прокачивать нефть по альтернативным направлениям за пределами Украины и Белоруссии, передает ТСН. По словам первого вице-президента АК «Транснефть» Михаила Арустамова, Россия активно использовала маршруты «Броды-Одесса» и «Броды-Южный», когда у нее был недостаток экспортных мощностей. Но в результате введения в эксплуатацию трубопроводной системы «Восточная Сибирь-Тихий океан» этот дефицит резко сократился. В январе 2011-го с началом ежегодной перекачки 15 млн тонн нефти в Китай он практически исчезнет. «Загружать чужие порты в ущерб своим мы, конечно, не будем», - сказал Арустамов. По его словам, с учетом ближайшей перспективы запуска порта в Усть-Луге в Ленинградской области «Транснефть» не будет зависеть от стран, по территории которых проходят трубопроводы. Михаил Арустамов уточнил, что загружать вторую очередь Балтийской трубопроводной системы планируется нефтью, которая сейчас прокачивается по нефтепроводу «Дружба» через Беларусь в Гданьск, а также потому, что идет по «Броды-Одесса» и «Броды-Южный». После этого, по его словам, будут устранены угрозы снижения объемов нефтедобычи, которые возникали из-за проблем с транзитерами. В то же время, в Минтопэнерго считают, что заявление компании связано скорее с высокими тарифами на прокачку, чем с появлением альтернатив. А эксперты отмечают, что полный отказ от этих направлений вряд ли возможен. Магистральный нефтепровод «Одесса-Броды» построен в 2001 году для транспортировки каспийской нефти. Украина в течение двух лет безуспешно пыталась договориться о транспортировке по нему каспийской нефти в прямом направлении. Не получив предложений со стороны компаний, добывающих нефть в Казахстане, Кабмин в конце июня 2004 года разрешил использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном режиме. Мощность трубопровода составляет 9 млн тонн.