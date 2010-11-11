Меркель против ввода ограничений для активных экспортеров

Перед открытием саммита стран «большой двадцатки» в Сеуле канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь отвергла требование США ввести ограничения на экспорт для стран, имеющих высокое положительное торговое сальдо. «Политическая установка максимально допустимых ограничений для профицита или дефицита в торговле не оправданна в экономическом плане и не является политически адекватной мерой. Это несовместимо со стремлением к свободной мировой торговле», - подчеркнула Меркель, выступая в Сеуле с речью на «бизнес-саммите», в котором участвовали 100 топ-менеджеров со всего мира, передает Немецкая волна. Президент США Барак Обама выступает за то, чтобы ведущие страны-экспортеры, такие как ФРГ и Китай, искусственно ограничили свой экспорт, дополнительно стимулируя внутренний спрос путем снижения налогов. В то же время Обама желает, чтобы страны с хроническим торговым дефицитом, в первую очередь США, вводили меры экономия и стимулирования экспорта, поясняет агентство dpa.