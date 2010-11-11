Азаров добивается снижения стоимости российского газа на 30%

Формула определения цены российского газа для Украины перестала соответствовать рыночной конъюнктуре. Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, пишет «Коммерсантъ-Украина» . Как указывается в статье, источники в Министерстве топлива и энергетики говорят, что подобными заявлениями Украина добивается снижения стоимости российского газа на 30%. Азаров отметил, что в ходе седьмого Венского экономического форума провел важную встречу с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти Абдаллой Салем аль-Бадри. «Получил из профессионального первоисточника прогноз цен на нефть на следующий год. Учитывая это, украинское правительство может точнее планировать макропоказатели развития экономики в 2011 году, поскольку от цены нефти зависит и формульная цена российского газа. Кстати, аль-Бадри авторитетно подтвердил, что в мире уже не связывают цены на нефть и газ, поскольку появились значительные объемы сланцевого газа, альтернативных энергоносителей», - отметил Азаров. Из этого утверждения премьер сделал вывод: «Формула определения цены российского газа для Украины уже не соответствует рыночной конъюнктуре». Как известно, цена газа для Украины на сегодняшний день составляет 252 долларов за тысячу кубометров, а ее расчет напрямую зависит от стоимости нефти. «Если исходить из рыночной конъюнктуры, то цена газа в IV квартале 2010 года должна составлять 180-200 долларов за тысячу кубометров, а не 252 доллар, как сейчас. Стоимость газа, в принципе, должна быть минимум на 30% ниже нынешней, а для I квартала следующего года - 230 долларов за тысячу кубометров, причем без всяких скидок. Этого мы и хотим. Для этого нужно привязать формулу цены к стоимости газа в Евросоюзе, вычтя из нее цену транспортировки, а не привязывать ее к ценам на нефть и газойль», - отметил источник в Минтопэнерго.