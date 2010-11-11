МВФ хочет понижения налога в Украине

Международный валютный фонд выступает за постепенное снижение налоговой нагрузки в Украине, передает УНИАН . Об этом заявил сегодня на Украинском инвестиционном форуме представитель МВФ в Украине Макс Альер. По его словам, налоговая нагрузка в Украине сегодня очень большая. Также являются значительными и расходы правительства. Как заявил Альер, с начала кризиса быстрыми темпами стал расти госдолг Украины, рост которого сегодня уже фактически превышает рост ВВП. По словам представителя МВФ, налоговое давление необходимо уменьшить, в первую очередь путем оптимизации расходов правительства. Фонд также допускает существование некоторых исключений в системе общего налогообложения.