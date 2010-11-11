Минрегионстрой планирует ввести на 25% больше жилья в нынешнем году

Министерство регионального развития и строительства прогнозирует увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилья в Украине в этом году на 25% – до 8 млн. кв. м. Как передает УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба сегодня в ходе XXX заседания Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ. «Вчера, по данным статистики, мы вышли на восьмимиллионный рубеж сдачи жилья в этом году. Есть у нас мечта – 10,5 млн. кв. м, вернуть темпы, которые были в 2008 году. Это задача перед регионами», – сказал министр. В Украине в 2009 году было введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше, чем в 2008 году. В 2008 году в Украине введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.