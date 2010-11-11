Антимонопольный комитет заинтересовался ценами на бензин

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал проверки крупных нефтетрейдеров в связи с повышением розничных цен на нефтепродукты, сообщил заместитель начальника управления контроля рынков ТЭК и промышленности АМКУ Сергей Кириленко. «С 6 ноября началось повышение цен. Начали проверки крупных операторов на общегосударственном рынке», - сказал он в ходе международной конференции по вопросам развития украинского рынка нефтепродуктов, передает «Интерфакс-Украина» . При этом Кириленко отметил, что повышение цен может носить вполне рыночный характер. Как сообщалось со ссылкой на данные консалтинговой группы «А-95», средние цены на основные марки светлых нефтепродуктов в розничном сегменте украинского рынка со 2 по 9 ноября повысились на 6 коп. на литре.