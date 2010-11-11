США умышленно ослабляют курс доллара - Гринспен

США преследуют политику, направленную на ослабление курса доллара, что приводит к повышению обменных курсов других валют мира, считает экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Алан Гринспен. Учитывая, что Китай, в свою очередь, старается сдержать подъем юаня, повышательное давление на остальные валюты может привести к вспышке протекционизма в международной торговле, передает мнение Гринспена «Интерфакс-Украина». По его мнению, мысль о том, что слабая валюта необходима для роста экспорта и политическая стабильности, изначально ущербна. «Китай стал ведущей мировой экономической силой в последние годы. Однако он пока еще не принял на себя разделяемые странами международные обязательства, которых требует его экономический статус», - считает эксперт. Бывший глава американского ЦБ не уточнил, какое именно ведомство в США занимается целенаправленным ослаблением доллара, однако следует ожидать, что в первую очередь на его слова будут ссылаться критики Федерального резерва. Между тем формально ответственность за определение валютной политики лежит на министерстве финансов США, а его руководитель Тим Гайтнер известен жесткой приверженностью сильному доллару. В последние дни и глава ФРС Бен Бернанке, и президент США Барак Обама заявили, что необходимым условием для укрепления доллара является активный экономический рост в США.