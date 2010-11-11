Сальдо валютных операций НБУ в ноябре остается отрицательным

Сальдо операций Национального банка Украины (НБУ) на валютном рынке в ноябре пока остается отрицательным, сообщил руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий на пресс-конференции. По его данным, за период 1-9 ноября отрицательное сальдо операций центрального банка составило $400 млн. Вместе с тем, 10 ноября НБУ приобрел на межбанке больше валюты, чем продал: центробанк купил около 200 млн в долларовом эквиваленте (EUR135 млн), а тогда как продал лишь $19 млн, передает «Интерфакс-Украина». С учетом торгов 10 ноября, общее отрицательное сальдо операций НБУ в ноябре составило менее $200 млн.