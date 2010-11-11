Бойко возглавил Международный ГТК

Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко избран главой ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» (ГТК, Киев). Согласно отчету Минтопэнерго о проделанной работе, соответствующее решение приняли участники общества на собрании 16 сентября, передает «Интерфакс-Украина». В документе также отмечается, что в ходе заседания российская сторона предложила рассмотреть вопрос о перспективах участия Международного ГТК в управлении и развитии газотранспортной системы (ГТС) Украины, а также в эксплуатации отдельных западноукраинских подземных хранилищ газа (ПХГ) на условиях аренды или в другой форме. В конце сентября начальник управления по работе со странами ближнего зарубежья ОАО «Газпром» Анатолий Подмышальский сообщил, что Международный ГТК выступил с законодательной инициативой о допуске к управлению украинской ГТС других государств. ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» создано на паритетных началах «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» во исполнение соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством России о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 7 октября 2002 года. Уставный капитал ГТК составляет 186,55 млн грн. Предполагалось, что консорциум станет заказчиком строительства газопровода Богородчаны-Ужгород протяженностью 234 км, являющегося участком магистрального газопровода Новопсков (Россия) - Ужгород (Украина). Его проектная мощность - 19 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта оценивалась свыше $500 млн.