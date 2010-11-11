МВФ пока доволен переговорами с Украиной

Международный валютный фонд пока удовлетворен ходом переговоров с Украиной. Об этом сообщил представитель МВФ в Украине Макс Альер в ходе сегодняшнего Украинского инвестиционного форума, передает УНИАН . «Пока что дискуссия идет хорошо, но миссия все еще работает», – заявил он. По словам Альера, стороны пока обговаривали выполнение Украиной взятых на себя обязательств по уже полученному траншу кредита. Реализация программы сотрудничества проходит в правильном направлении и выглядит «довольно перспективно», отметил представитель МВФ.