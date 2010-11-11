ГАИ максимально снизила стоимость регистрации скутеров

Госавтоинспекция максимально снизила стоимость регистрации мопедов, которая на сегодня составляет около 400 грн с услугами эксперта. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГАИ Евгений Кравец, передает РБК-Украина . «Мы максимально снизили стоимость регистрации скутеров. На сегодня эта сумма составляет около 400 грн», - сказал Кравец. По его словам, более половины из указанной суммы - это услуги эксперта при осмотре транспортного средства, поскольку услуги ГАИ составляют около 150 грн. Отметим, для лиц, ранее не имевших водительского удостоверения, выдаются удостоверения на управление скутером на бумажной основе.