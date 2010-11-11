Украина похвастается перед Индонезией ракетами и бронетранспортерами

Госкомпания «Укрспецэкспорт» презентует потенциал украинского ОПК на международной выставке вооружений Indo Defence-2010, проходящей 10-13 ноября в Джакарте (Индонезия), перспективными разработками ракетного авиационного и высокоточного вооружения, а также бронетехники. Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в госкомпании, в частности, потенциальным партнерам Украины в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) представлены авиационные ракеты «воздух-воздух» средней дальности Р-27Р и Р-27ЭТ, украинский переносной противотанковый ракетный комплекс «Скиф», а также оснащенные боевыми модулями «Шквал» бронетранспортеры БТР-4, БТР-3Е1 и многофункциональное легкобронированное транспортное средство МТ-ЛБ. Кроме того, на выставке представлены возможности украинских предприятий по ремонту и модернизации авиационной и военно-морской техники, сообщили в госкомпании. Как отметили в госкомпании, в первый день работы Indo Defence-2010 стенд ГК «Укрспецэкспорт» посетил начальник штаба Национальных вооруженных сил Индонезии Джордж Тоисута. Indo Defence-2010 - входит в число наиболее масштабных международных выставок вооружений и военной техники в АТР. По данным организаторов выставки, в работе Indo Defence-2010 участвует около 400 компаний из 38 стран.