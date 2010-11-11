Фермеры требуют срочно разблокировать экспорт зерна

Два мешка кукурузы и плакаты: «Квоти – це корупція!», «2010 не 1933, хліб задарма не віддамо!» - с таким реманентом десятки фермеров со всей Украины пикетировали здание Министерства аграрной политики, выступая против запрета на экспорт зерна. Ведь последствия этого решения сельхозпроизводители успели почувствовать на себе: цены на внутреннем рынке упали на несколько сотен гривен за тонну. «По тысяче гривен на гектар я потерял. У меня 350 гектаров, вот и посчитайте… За эти деньги я мог бы купить минеральные удобрения и в следующем году увеличить свой урожай, как минимум, на 30%, а скорей всего, на 50%. Теперь об этом можно забыть…», - жалуется Виктор Галич, фермер из Миргорода Полтавской области. Но даже продать по заниженным расценкам аграрии не могут, поскольку элеваторы прекратили принимать зерно. В наихудшем положении оказались производители кукурузы, которые до сих пор не убрали поля, так как хранить зерно им негде. «Это такой продукт, который нужно как можно скорее реализовать. В тех складских условиях, которые имеют фермеры, кукуруза больше двух месяцев не может содержаться. Её нужно сохранять на элеваторах, но они забиты, а баржи и судна стоят в портах», - объясняет Леонид Кириченко, председатель забастовочного комитета Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ). По подсчетам АФЗУ, аграрный комплекс из-за блокирования экспорта зерновых уже понес убытки на более, чем 10 млрд. грн. По наиболее пессимистическим прогнозам эта цифра может увеличиться в разы. Пострадают все из 42 тысяч фермерских и 4,6 млн. частных крестьянских хозяйств. В 2010-м году Украина собрала около 41 млн. тонн зерновых, из них для внутренних потребностей стране достаточно 25 млн. тонн. Всё остальное – 16 млн. тонн - можно смело экспортировать за границу, считают эксперты. Вместо этого Сергей Мельник, первый замминистра аграрной политики, делегированный на переговоры с аграриями, советует… потерпеть до 31 декабря – последний день действия квот на экспорт зерна. А пока продавать урожай в Аграрный фонд. «Зерно завтра никому не нужно будет. А нам уже сегодня деньги нужны, чтобы и налоги заплатить, и зарплаты выплатить, и к весне подготовиться. Сельхозпроизводителям уже на вчера деньги нужны», - аргументирует Николай Миркевич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины. «А в Аграрном фонде нет денег, поэтому и продать им мы тоже не можем», - поддерживает коллегу Леонид Кириченко. В министерстве вроде бы собираются увеличить квоты на экспорт кукурузы. Но когда и на сколько – не уточняют. Но на этом сельхозпроизводители не остановятся. Сначала передадут министру письменные требования, а в случае их игнорирования, обещают выйти с транспарантами под стены Кабинета министров. «Мы не пришли воевать с Министерством аграрной политики, мы должны вместе сотрудничать… Будем искать встречи с Николаем Азаровым, если не с ним, тогда будем обращаться к Президенту», - заявил Николай Миркевич.