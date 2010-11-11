Янукович открыл новый завод «Карпатнефтехима» (ФОТО)

В Калушском районе Ивано-Франковской области Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии вывода на проектную мощность нового производства хлора и каустической соды ООО «Карпатнефтехим». Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В приветственном слове Янукович отметил важность этого проекта с точки зрения использования сырья, которое будет производить новая установка, на других предприятиях Украины. Президент выразил убеждение, что «Карпатнефтехим» ожидает дальнейшая модернизация. «Я считаю, дальнейшая судьба этого завода - это перспективное развитие, открытие второй и третьей очереди инвестиционных проектов и выход на уровень приблизительно до 1 млрд. долларов инвестиций», - сказал Янукович. Глава государства также сказал, что речь может идти о строительстве современного предприятия отрасли не только в Восточной Европе, но и в Европе в целом. Президент пожелал работникам завода верить в будущее и всегда иметь надежные рабочие места с высоким уровнем оплаты. Глава государства, кроме того, ознакомился с завершением строительства установки по производству поливинилхлорида ООО «Карпатнефтехим». Напомним, реализация обоих инвестиционных проектов осуществляется «ЛУКойлом» согласно принятой программе развития ООО «Карпатнефтехим» на 2006-2010 годы. Запуск новой установки по производству хлора и каустической соды позволит достичь мощности производства 200 тыс. тонн каустической соды в год и 180 тысяч тонн хлора. Окупаемость проекта составляет 8-9 лет. Плановая мощность установки по производству поливинилхлорида составит 300 тысяч тонн в год. Фото пресс-службы Президента.