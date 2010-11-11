Швейцария дала Украине $100 тыс. на плакаты о гриппе

Швейцарское бюро ЮНИСЕФ выделило Украине на подготовку информационной кампании «Грипп: простые вещи спасают жизнь» около 100 тыс. долл., передает LB.ua . Так, Минздравоохранения разместило в 21 городе Украины около 500 сити-лайтов. Информация о профилактике и лечении гриппа появилась на 200 бигбордах в 19 городах Украины. По словам представителя ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо, плакаты размещены с целью информирования людей об опасности гриппа. «Советы простые: если вы заболели, оставайтесь дома, избегайте скопления людей, полноценно питайтесь и самое главное - мойте руки», - подчеркнула Мокуо. «Сейчас мы ведем переговоры с Киевским метрополитеном, а также с национальной сетью аптек для того, чтобы эти плакаты были размещены и там», - добавила представитель ЮНИСЕФ.