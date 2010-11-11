В Украине разрешили оформлять предприятия через Интернет

Зарегистрировать предприятие в Украине можно будет через Интернет. Президент Виктор Янукович подписал соответствующий закон, разработанный Госкомпредпринимательства, сообщает пресс-служба комитета. Согласно закону государственная регистрация субъектов хозяйствования проводится в следующем порядке. Госрегистратор осуществляет учет полученного от заявителя электронного документа и направляет заявителю подтверждение о факте получения такого документа. Далее регистратор должен осуществить необходимые регистрационные действия в случаях, предусмотренных этим законом, и прислать заявителю соответствующее уведомление в электронном виде. При наличии основания для отказа в проведении государственной регистрации заявителю высылается соответствующее уведомление в электронной форме. Данный закон также оставляет заявителю возможность подать документы государственному регистратору в обычном порядке в бумажном виде. Парламент принял этот закон 19 октября 2010. Он вступает в силу через 9 месяцев со дня его опубликования.