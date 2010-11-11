В ПР новый Налоговый кодекс считают сбалансированным

Депутат ВР от фракции Партии регионов Виталий Хомутынник считает подготовленный комитетом ко второму чтению проект Налогового кодекса компромиссным, передают Українські новини . «Думаю, что разработанный нами проект достаточно сбалансированный, он является своеобразным компромиссом между требованиями правительства и предпринимателей», - сказал депутат. «Мы договорились увеличить вдвое оборот, то есть с 300 тыс. подняли до 600 тыс. гривен с учетом кассового аппарата, который обязательно покупается за счет государства», - отметил Хомутынник. По его словам, те предприниматели, оборот которых не превышает 300 тыс. грн, не будут обязаны использовать кассовые аппараты. Он также добавил, что в 2011 году штрафные санкции по использованию кассовых аппаратов по отношению к предпринимателям применяться не будут. Парламентарий отметил, что текст подготовленной ко второму чтению редакции кодекса появится на сайте Верховной Рады уже в четверг.