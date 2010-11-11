Хорошковский не заплатил более 800 млн налога - БЮТ

Блок Юлии Тимошенко обвиняет председателя СБУ Валерия Хорошковского в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 800 млн грн. Об этом заявил на заседании оппозиционного правительства Сергей Соболев, передает Украинская правда . По его словам, Налоговый кодекс предусматривает сохранение схемы отмывания денег через оффшоры и схему роялти, что позволит избежать уплаты налогов. «И дальше будет оставаться схема, по которой, например, нынешний собственник «Союз Виктана» господин Хорошковський, который не заплатил 810 миллионов через схемы роялти, будет иметь возможность законным способом быть водочным королем, председателем СБУ, возглавлять медийные концерны и не платить налоги. При чем в соответствии с законами Украины», - отметил Соболев.