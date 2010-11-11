Годовой оборот для «упрощенцев» увеличили до 600 тысяч

Предлагаемые ко второму чтению проекта Налогового кодекса изменения предусматривают увеличение годового оборота предпринимателей на упрощенной системе налогообложения до 600 тыс. грн с 300 тыс. грн, а также перевод страховых компаний на общую систему налогообложения с 2012 года. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник, передает Интерфакс-Украина. «По обороту мы договорились увеличить вдвое, то есть с 300 тыс. грн поднять до 600 тыс. грн с учетом кассового аппарата, который обязательно покупается за счет государства», - сказал Хомутынник в ходе заседания комитета, посвященного обсуждению подготовки проекта Налогового кодекса ко второму чтению в Киеве в четверг. «Это обязательное условие, что государство покупает кассовый аппарат», - подчеркнул депутат. Помимо того, глава комитета отметил, что перевод страховщиков на общую систему налогообложения планируется с 2012 года. «Следующий год они остаются на том же 3%-ном налоге, а через год, то есть ... с 2012 года – переходят на общую систему налогообложения», - отметил Хомутынник. По его словам, 2011 год будет переходным для страховщиков. «Они должны изменить свое программное обеспечение по ведению бухгалтерского учета», - сказал он.