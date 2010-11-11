Азаров приказал за 2 года создать в Украине светодиодное производство

Премьер-министр Николай Азаров поручил за два года создать в Украине светодиодное осветительное производство, передает УНИАН . В частности, такое задание получил глава Госкомитета по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко. Азаров подчеркнул, что через два года Украина должна иметь производство, которое полностью обеспечит Украину осветительными приборами на светодиодной основе. Премьер также выразил готовность перехода всех госструктур на осветительные приборы отечественного производства. Семиноженко, в свою очередь, доложил Азарову, что на сегодня уже решается вопрос относительно формы финансирования. А Украина, по его словам, полностью закупает светодиодную технику в Южной Корее и Японии.