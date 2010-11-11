Минфин планирует до конца года рассчитаться с долгами по НДС

Министерство финансов Украины рассчитывает ликвидировать весь объем просроченной задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) до конца года. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра финансов Вадим Копылов, пишет УНИАН. «На 1 ноября задолженность составляла около 9 млрд грн, это дает нам возможность до конца года полностью ликвидировать просроченную задолженность по НДС», - сказал Копылов. Он сообщил, что на сегодня в Государственном бюджете есть необходимые финансовые ресурсы. Также Копылов отметил, что ликвидация задолженности по возмещению НДС позволит уже с 1 января начать переход на автоматическое возмещение этого налога. «На отработку системы (системы автоматического возмещения НДС) понадобится минимум полгода, максимум следующий год», - сказал Копылов. Напомним, по словам премьер-министра Украины Николая Азарова, в новом Налоговом кодексе налог на добавленную стоимость планируется сократить с 20% до 16% в 2014 году.