Цена на нефть достигла двухлетнего максимума

Цены на нефть на мировых сырьевых рынках в четверг достигли наивысших значений за последние 2 года и 1 месяц - выше 88 долларов за баррель - благодаря хорошим экономическим показателям Китая и сокращению запасов в США. Об этом сообщает Reuters. К 15.00 по киевском времени цены на американскую легкую нефть выросли на 0,20 доллара до 88,01 доллара за баррель, ранее достигнув 88,63 доллара - высшего уровня с октября 2008 года. Нефть Brent подорожала на 0,03 доллара до 88,99 доллара за баррель. Промышленное производство в Китае в октябре выросло на 13,1% по сравнению с прошлым годом, а потребление нефти достигло рекордных 8,92 млн баррелей в сутки. Запасы нефти в США, по данным государственного Управления энергетической информации, на прошлой неделе снизились на 3,3 млн баррелей при прогнозах роста на 1,4 млн баррелей.