Минюст распродает арестованное имущество

Минюстиции Украины продаст имущество, арестованное Государственной исполнительной службой, сообщает пресс-служба ведомства. К участию в тендере допускаются специализированные организации, независимо от формы собственности, имеющие право осуществлять реализацию имущества на комиссионных условиях, сообщил министр юстиции Александр Лавринович. Специализированные организации, которые будут претендовать на участие в тендере, должны также иметь сеть созданных в установленном порядке филиалов в большинстве областей Украины, а также иметь опыт работы не менее двух лет в этой или аналогичной сфере. По результатам рассмотрения указанных документов решение об определении победителей будет приниматься на заседании тендерной комиссии 30 ноября текущего года. Право на реализацию арестованного имущества компании-победители получат до конца 2011 — начала 2012 года.