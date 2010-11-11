В Украине очень мало ученых и чересчур много рабочих

В Украине наблюдается критическое снижение количества ученых по отношению к численности рабочих. Об этом заявил глава государственного комитета по вопросам науки, инновации и информатизации Владимир Семиноженко, сообщает Интерфакс-Украина. «Мы все ниже критической черты количества ученых на тысячу работающих», - сказал он на совещании по вопросам научно-технической и инновационной политики в Киеве в четверг. Семиноженко подчеркнул, что отсутствие притока молодых кадров в науку является на сегодня одной из главных проблем Украины.