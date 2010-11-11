Минтопэнерго не хочет переходить на евростандарты бензина

Министерство топлива и энергетики Украины предлагает отложить переход на стандарты качества нефтепродуктов Евро-4 и Евро-5 на два года. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил глава Госкомитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики Александр Матвийчук, передает Зеркало недели. «Предупреждали, что будем переходить на новые стандарты, но никто ничего не делал. А сейчас только был вопрос, кто к нам первым обратится: Минтопэнерго, Минтранссвязи или Минагрополитики. Обратилось Минтопэнерго — просят отложить на два года», — сказал он в ходе Международной конференции по вопросам развития украинского рынка нефтепродуктов. При этом он отметил, что Минтопэнерго мотивирует свою просьбу неготовностью к переходу на Евро-4 Шебелинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), Надвирнянского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ, Ивано-Франковская обл.) и ОАО «Нефтеперерабатывающий комплекс «Галичина» (Дрогобыч Львовской областей). Напомним, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» надеется на продолжение работы Шебелинского газоперерабатывающего завод (ГПЗ) после вступления в Украине с 1 января 2011 года стандартов нефтепродуктов Евро-4 и Евро-5. О готовности с начала 2011 года освоить выпуск нефтепродуктов, соответствующих требованиям Евро-4 и Евро-5, уже заявили Одесский, Кременчугский и Лисичанский НПЗ. В то же время Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» заявил о неготовности к переходу на стандарт качества нефтепродуктов Евро-4 вплоть до 2012 года. Антимонопольный комитет Украины рекомендует 13 основным операторам рынков горючего воздержаться от установления экономически необоснованных цен на бензин и дизельное топливо во время осенне-полевых работ.