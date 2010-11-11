Азаров отправит подчиненных перенимать опыт Финляндии

Украине стоит перенять опыт Финляндии относительно существования технопарков. Для этого стоит направить в эту страну делегацию. Об этом на заседании по вопросам научно-технической и инновационной политики заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет УНИАН. Азаров рассказал о своем визите в Финляндию и, в частности, посещения технопарка, который был создан пятью крупнейшими финскими компаниями при участии государства. Он подчеркнул, что в Финляндии создана серьезная площадка для разработки и внедрения масштабных инновационных проектов. При этом премьер сказал, что этот технопарк в Финляндии является своеобразным «науко-градом». «Я считаю, что нам туда нужно направить делегацию», - сказал Азаров, добавив, что сегодня во всем мире очень серьезное внимание уделяется развитию таких технопарков. Он привел пример по Силиконовой долине США, планы создать подобную силиконовую долину в России. При этом премьер подчеркнул, что сегодня во всем мире приходят к тому, что существовало в СССР 50 лет тому назад – академгородки, где сосредотачивалась вся научная деятельность. Как сообщалось ранее, премьер-министр Украны Николай Азаров заявил, что Украине необходимо сделать рывок в развитии науки и техники, а также инновационной политики.