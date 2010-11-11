НБУ собрал 21 млрд долл. международных валютных резервов

Чистые международные валютные резервы Национального банка Украины на сегодня составляют около 21 млрд долл. США. Об этом во время круглого стола заявил член правления, исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь Шумило, сообщает УНИАН. По словам Шумило, удельный вес чистых валютных резервов в валовых составляет две трети. Представитель Нацбанка отметил возможную позитивную динамику этого показателя до конца 2010 года, так как НБУ прогнозирует по итогам текущего года позитивное сальдо платежного баланса. Шумило уверен, что сальдо будет позитивным даже в случае погашения правительством Украины кредита, полученного от российского ВТБ-Банка. Напомним, руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий сообщил, что на сегодняшний день сальдо операций Национального банка Украины (НБУ) на валютном рынке в ноябре пока остается отрицательным.